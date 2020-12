O vplivu poškodbe izpred 38 let še psihiatra

Obtožnica Vrščaju očita, da je s sekiro po glavi večkrat udaril Pekliča.

Obdolženi se je v otroštvu s kolesom zaletel v avto.

Nevrologa ugotovila, da takrat ni utrpel omembe vrednih poškodb glave.



Nevrologa in psihiatra

Celje – Polzeljan, obtožen umora 69-letnega, letos še ne bo slišal, kakšno usodo mu je namenilo celjsko okrožno sodišče. Do sredine januarja mora namreč sodni senat pridobiti dodatno mnenje izvedencev psihiatrične stroke, ki sta svoje delo sicer že opravila in mnenje tudi predstavila, a ga bosta morala dopolniti in odgovoriti na dodatno vprašanje.Obtožnica Vrščaju očita, da je 1. februarja, bilo je okoli poldneva, na vrtu vrstne družinske hiše sredi Polzele s sekiro po glavi večkrat udaril Pekliča, soseda in maminega prijatelja. Ta je zaradi hudih poškodb umrl na kraju samem.Tragični dogodek se je zgodil med sekanjem drv na vrtu hiše Vrščajevih, kjer naj bi se pokojni Vinko Peklič in obtoženi sporekla. Vrščaj je s sekiro od zadaj po vratu in glavi večkrat udaril Pekliča, zaradi česar je ta obležal mrtev, policiste in reševalce pa so na pomoč poklicali najbližji sosedje, ki so bili zaradi dogodka močno pretreseni.Četudi je pomoč prišla zelo hitro, Pekliču ni bilo več pomoči, saj je utrpel pet silovitih udarcev s sekiro, od teh dva v zatilni del na desni strani glave in še tri v vrat, vse presekanine pa so povzročile raztrganino petega vratnega vretenca. »Smrt je povzročila presekanina, ki je segala deset centimetrov globoko v hrbtenjačo, in žal tudi takojšnja zdravniška pomoč ne bi bila uspešna,« je na sodišču pojasnjevala sodnomedicinska izvedenka. Vrščaj se je po dogodku usedel v avto in odpeljal neznano kam. Policisti so za njim nemudoma razpisali iskanje, že v popoldanskih urah pa dobili klic kolegov iz sosednje Avstrije, ki so povedali, da imajo v postopku moškega, ki trdi, da je v Sloveniji nekoga ubil. Izkazalo se je, da se je Vrščaj sam predal avstrijskim organom pregona, ti pa so ga nato izročili našim možem v modrem. Vse od takrat je v celjskem priporu.Razpravljajoči sodni senat se še vedno ukvarja s vprašanjem, ali je na usodni dogodek morebiti vplivala poškodba, ki jo je obtoženi utrpel v prometni nesreči, ko se je, star pet let in deset mesecev, s kolesom zaletel v avto. Pri tem je utrpel pretres možganov, zato so ga za teden dni zadržali v bolnišnici, preiskave pa so pokazale zgolj odrgnino možganov in glave. Izvedenca nevrološke stroke komisije za fakultetna izvedenska mnenja sta pregledala celotno dokumentacijo, pri čemer sta ugotovila, da Vrščaj takrat ni utrpel nikakršnih omembe vrednih poškodb, prav tako ni podatkov o kakšnih drugih boleznih. Tudi nista ugotovila klinično pomembnih motenj ali drugih posebnosti pri CT-slikanju glave ali magnetni resonanci – ne leta 2015 in ne 2017, tako kot tudi ne letos.Nevrologa sta na vprašanje, ali bi poškodba iz leta 1982 lahko kakorkoli vplivala na dogodek februarja letos, odgovorila, da bi to lahko pojasnil le psihiater. Zato je zagovornik obtoženega Ivan Levec sodišču predlagal, da se njuno mnenje in predvsem njuna ugotovitev posredujeta izvedencema psihiatrične stroke, ki sta svoje mnenje že izdelala in ga na sodišču tudi že predstavila, zdaj pa naj ga dopolnita in odgovorita na zastavljeno vprašanje.Sojenje se bo nadaljevalo sredi januarja.