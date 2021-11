Obdolženi so ravnali v skladu z dotedanjo prakso CSD

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je nekdanjega direktorja CSD Slovenj Gradec Jurija Šumečnika in dve tam zaposleni oprostilo očitkov babice tako imenovanih koroških dečkov, ki jim je očitala nevestno delo v službi pri obravnavi njene vloge za rejništvo v začetku 2016.

Babica, ki je januarja 2016 na takratni Center za socialno delo (CSD) Slovenj Gradec podala vlogo za opravljanje rejništva za svoja vnuka, ki sta že bivala pri njej po nasilni smrti njune mame, je trojici v zasebni kazenski tožbi očitala, da njene vloge za izvajanje rejniške dejavnosti niso ustrezno obravnavali oziroma je niso posredovali pristojnemu ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri tem se je med drugim sklicevala na zakon o splošnem upravnem postopku in zatrjevala, da bi ministrstvo moralo izdati ustrezno upravno odločbo.

Ministrstvo je odločbo, s katero je zavrglo babičino vlogo, izdalo, a šele aprila 2016, po tistem, ko je CSD Slovenj Gradec pozvalo k predložitvi vloge, hkrati pa je to bilo tudi po tistem, ko so takrat nekajletna brata 30. marca 2016 iz ene od enot Vrtca Slovenj Gradec brez predhodne vednosti babice odpeljali v rejniško družino, s čimer se babica tudi ni strinjala.

Kot je sodnica Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu Romana Kotnik dejala v obrazložitvi oprostilne sodbe, obdolženim ni mogoče očitati zavestnega kršenja predpisov, saj so ravnali v skladu z dotedanjo prakso, po kateri centri za socialno delo na pristojno ministrstvo niso odstopali vlog za rejništvo, pri katerih so rejnike ocenili kot neprimerne za izvajanje rejniške dejavnosti. Tako je bilo namreč tudi v primeru babice, za katero je strokovna skupina CSD Slovenj Gradec februarja 2016 ocenila, da »ni najbolj primerna za rejnico«, medtem ko pravnih zadržkov, da bi to izvajala, po zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti ni bilo.

Ministrstvo je nato ravno zaradi tega primera centrom za socialno delo junija 2016 poslalo posebna navodila za ravnanje z vlogami v primeru, ko gre za zavrnitev vlog, in ko gre za vloge, ki jih podajo sorodniki.

Šumečnik, ki včeraj izjav za medije ni želel dajati, je zaradi objektivne odgovornosti maja 2016 odstopil z mesta direktorja CSD Slovenj Gradec, potem ko je upravna inšpekcija ugotovila nezakonito ravnanje CSD Slovenj Gradec pri obravnavi vloge. Takratna ministrica Anja Kopač Mrak je ob predstavitvi ugotovitev inšpekcije sicer dejala, da je ta ugotovila, da CSD Slovenj Gradec ni pravočasno posredoval vloge v reševanje ministrstvu.

Sodba še ni pravnomočna.

V zvezi z isto zadevo je slovenjgraško sodišče junija letos že izdalo oprostilno sodbo tudi za zaposlene na takratnem CSD Velenje in za zaposlene v Vrtcu Slovenj Gradec, ki so bili vključeni v oddajo dečkov v rejniško družino. Babica se je prek odvetnikov na to oprostilno sodbo pritožila.

Dečka sta v rejniški družini še danes, medtem ko si babica v postopku pred upravnim sodiščem še vedno prizadeva tudi za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Upravno sodišče je v tem postopku septembra letos postavilo nove izvedence, da podajo mnenje, ali je primerna za rejništvo vnukov. Babica zaradi urejanja stikov in zaradi dolgotrajnosti postopkov še vedno čaka tudi na odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice.