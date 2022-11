Obdolženi zavračajo očitke za smrt dveh bolnikov

Šest let in osem mesecev je minilo od grozljivega razkritja v takrat novem urgentnem centru Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici. Zaradi napačne napeljave medicinskih plinov v enem od prostorov za reanimacijo, oziroma ko je iz ene izmed cevi na priključku, iz katerega bi moral pritekati kisik, v resnici iztekal dušikov oksidul oziroma smejalni plin, sta umrla dva pacienta, ogrožena pa so bila življenja še vsaj dveh žensk in enega moškega.

Eden od nesrečnikov je bil 52-letni E. G. iz Kanala, ki so ga 10. marca 2016 zaradi delovne nesreče pripeljali na zdravljenje v bolnišnico. A ni umrl zaradi poškodb, saj te niso bile življenjsko ogrožajoče, temveč zaradi smejalnega plina. Kot smo podrobneje poročali, sta že takrat zdravnici, udeleženi pri neuspešnem oživljanju pacienta, posumili, da se je morda pojavila tehnična napaka, saj je bil strokovni potek oživljanja – popoln. Že med reanimacijo nista opazili prav nobenega izboljšanja pri njegovem zdravstvenem stanju. Pregledali sta še napeljavo za kisik, ena izmed njiju jo je preizkusila na sebi – in omedlela.

Da takšna napaka pri gradnji urgentnega centra ne bi ostala nekaznovana, so organi pregona takoj začeli preiskavo.

Novogoriško tožilstvo je februarja lani, torej pet let po grozljivem razkritju, zoper šesterico vložilo obtožnico. Na zatožno klop novogoriškega okrožnega sodišča so tako morali danes sesti Damjan Gril, Igor Zabret, Vili Batič, Boris Hočevar, Marjan Orel in Vinko Jazbec.

Pred sodnico Andrejko Luznik so vsi, razen Batiča in Hočevarja, ki sta svoj izostanek opravičila (o krivdi se bosta tako izrekla prihodnji teden), drug za drugim krivdo za očitana kazniva dejanja zanikali. »Obžalujem, da je do dogodka prišlo, a krivde ne priznavam,« je bil še najbolj gostobeseden Zabret. Njihovi zagovorniki so predlagali številne dokaze, med drugim postavitev sodnih izvedencev. Temu je tožilka Ana Radovanović Širok nasprotovala, ker je po njenem povsem jasno, da je bila za vse skupaj kriva napačna povezava plinov. Poleg tega pa tudi zakon jasno določa, kdo je v takih primerih za kaj odgovoren.

Na novogoriškem okrožnem sodišču je potekal predobravnavni narok. Štirje od šestih obtoženih so se izrekli za nedolžne. Začetek sojenja je napovedan za marec prihodnje leto.

Povzročili naj bi splošno nevarnost

Po prepričanju tožilstva je 55-letni Gril iz Savinjske doline zaradi malomarnosti zagrešil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, kar je povzročilo smrt več ljudi. Juliju 2015 se je kot pooblaščeni zastopnik ene od družb za priklop stropnih stativov za obstoječo strojno instalacijo medicinskih plinov zavezal, da bo opravil montaže in priklope, hkrati pa opravil testiranja teh priklopov. Vendar je vse to prepustil drugi nepooblaščeni in neusposobljeni osebi, poleg tega na tem stativu nikoli ni opravil identifikacije plinov z obveznimi testiranji sklopk medicinskih plinov.

Zabret, 57-letnik iz okolice Domžal, pa je obtožen, da med julijem in sredino oktobra 2015 ni zagotovil, da bi Gril ali druga pooblaščena in usposobljena oseba po namestitvi strojnega stativa tega tudi dejansko povezala s cevmi centralne instalacije medicinskih plinov. Prav tako ni zagotovil, da bi ista oseba opravila obvezne preglede plinov, med katere spada tudi testiranje sklopk za identifikacijo plinov.

Za nadzor gradbenih del sta bila zadolžena tudi dva Primorca, 70-letni Orel in 75-letni Jazbec, ki pa, kot je prepričano tožilstvo, nista preverila, ali je priklop stativa na centralno napeljavo medicinskih plinov izvedel od proizvajalca pooblaščeni in usposobljeni izvajalec. Danes odsotna Batič in Hočevar pa naj bi kaznivo dejanje storila kot osebi, odgovorni za vodenje gradbenih del. Vsem, razen 55-letnemu Grilu, tožilstvo očita storitev kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti pri gradbeni dejavnosti, katere posledica je bila smrt več ljudi.