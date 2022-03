Podravska avtocesta je spet prevozna

Potem ko je bila podravska avtocesta proti Mariboru danes zaradi hude prometne nesreče pri Podlehniku več ur zaprta, je od 19. ure normalno prevozna. Policija je medtem pojasnila okoliščine nesreče, v kateri je umrl 38-letni državljan Hrvaške, ki je na odstavnem pasu odpravljal okvaro svojega vozila, vanj pa je trčil tovornjak.

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, je dopoldne na podravski avtocesti v smeri proti Mariboru zaradi zmrzovanja goriva v okvari ostalo tovorno vozilo s pripeto tovorno cisterno hrvaških registrskih oznak. Voznik, 38-letni Hrvat, je vozilo ustavil na odstavnem pasu in oviro označil z varnostnim trikotnikom. Na pomoč je poklical 33-letnega serviserja, državljana Hrvaške, ki se je na kraj pripeljal s kombiniranim vozilom hrvaških registrskih oznak in ga ustavil na odstavnem pasu, pred okvarjenim vozilom. Oba voznika sta izstopila iz svojih vozil in odpravljala okvaro.

Okoli 10.15 je po avtocesti s tovornim vozilom s priklopnikom turških registrskih oznak pripeljal 53-letni državljan Turčije. Ker ni vozil po sredini prometnega pasu, je z desnim delom vozila zapeljal na odstavni pas, kjer je s sprednjo desno stranjo trčil v zadnjo levo bočno stran stoječega priklopnega tovornega vozila s cisterno. Z desno stranjo vozila je drsel ob levi strani vozila, v katerega je trčil, nato pa trčil še v 38-letnika, ki je stal na odstavnem pasu, pri kabini okvarjenega vozila, in ga povozil. 38-letnik je na kraju nesreče umrl, serviser pa je uspel pravočasno odskočiti.

Nato je turški državljan s prednjim desnim delom vozila trčil še v zadnji levi del stoječega serviserjevega kombiniranega vozila, zatem pa na desni strani prebil zaščitno kovinsko ograjo in se z vozilom prevrnil ob desni strani avtoceste. Pri tem se je lažje poškodoval, zdravniško pomoč pa so mu nudili v ptujskem zdravstvenem domu, kamor so ga prepeljali z reševalnim vozilom.

Policisti so turškega voznika pridržali in ga bodo privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo pristojnemu tožilstvu.