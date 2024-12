Od trka »zamaknjen« železniški most ostaja zaprt

Solkanski železniški most, v katerega je v ponedeljek trčil voznik tovornega vozila in ga ob tem premaknil za več deset centimetrov, po poročanju Slovenskih železnic še naprej ostaja zaprt. Ob tem so odgovorni poskrbeli za nadomestni avtobusni prevoz.

Kot so za STA potrdili na Slovenskih železnicah, so po ponedeljkovem trku v železniški most v Solkanu tega zaprli, zaradi česar je onemogočen tudi železniški promet v smeri Soške doline.

Most bo predvidoma zaprt do 24. decembra, po prvih ugotovitvah je na njem nastala večja poškodba, saj ga je ob trku premaknilo za več deset centimetrov. O nadaljnjih odločitvah bodo javnost na Slovenskih železnicah obveščali sproti na svoji spletni strani.

Kot so potrdili na novogoriški policijski upravi, do nadaljnjega ostaja zaprt tudi mejni prehod Solkan.

Spomnimo: do nesreče je sicer prišlo v ponedeljek, ko je 52-letni voznik tovornega vozila zaradi neupoštevanja prometne signalizacije trčil v železniški most. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je bil voznik ob tem lažje poškodovan.

Kot so še potrdili novogoriški policisti, je uslužbencem Slovenskih železnic ob tem uspelo pravočasno ustaviti tovorni vlak, ki je prihajal iz smeri naselja Anhovo, približno 200 metrov pred krajem prometne nesreče.

Policisti bodo 52-letnemu povzročitelju prometne nesreče zaradi odgovornosti za storitev prekrškov izdali plačilni nalog.