Odkritju trupla 26-letnika tik ob meji sledi kriminalistična preiskava

Novogoriški policisti so poročali, da jih je občan včeraj zjutraj okoli 7.30 obvestil o truplu moškega na potki nad železniškim predorom na Streliški ulici na območju Nove Gorice, tik ob državni meji z Italijo.

Po pisanju Primorskih novic je 26-letnik umrl nasilne smrti, pri preiskavi kraja najdbe trupla pa je sodelovala tudi ekipa s policijskim psom.

Na kraj odkritja so poleg kriminalistov in policistov prišli tudi slovenski in italijanski reševalci, a je zdravnica ZD Nova Gorica na kraju lahko le potrdila smrt moškega. Poleg kriminalistov in policistov z območja PU Nova Gorica sta se včerajšnjega ogleda kraja najdbe trupla udeležili tudi preiskovalna sodnica okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici.

Policija bo več informacij posredovala v prihodnjih dneh

Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili in potrdili natančen vzrok smrti pokojnega.

Včeraj popoldne so dokončno potrdili identiteto pokojnega. Ugotovili so, da gre za 26-letnega moškega, državljana Republike Slovenije. Sočasno so bili o odkritju trupla obveščeni tudi italijanski varnostni organi, ki pri preiskavi intenzivno sodelujejo s slovensko policijo.

»Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave in ugotavljanja vseh okoliščin smrti pokojnega širši javnosti ne moremo posredovati oziroma jih bomo posredovali v prihodnjih dneh,« je danes še zapisal predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.