Odlazkova pred novim sodnikom

Kot smo poročali, Martinu Odlazku tožilstvo očita, da je kot največji posamezni lastnik družbe Set Gulića naklepoma napeljal k zlorabi položaja. Dogodek sega v leti 2012 in 2013, ko je po obtožnici Gulić na podlagi fiktivnih podjemnih pogodb odredil in podpisal več izplačil na račun njegovega sina Gašperja v skupni višini 67.093 evrov.

Obtoženi naj bi sicer izkoristili več delavcev, ki so bili v postopku odpuščanja in upravičeni do odpravnin. Presežek nad 6000 evrov, kolikor so jim izplačali, naj bi na podlagi asignacijskih pogodb tako nakazali na račun Gašperja Odlazka. Ta je večji del od 67.093 evrov, in sicer 42.823 evrov, nakazal očetu.