Odnesel zlate palice, a pozabil pajkice

Pred skoraj šestimi leti, 9. novembra 2015, sta tatova s pomočjo dešifriranja in vlomilskega orodja ugnala sef in si postregla s tremi palicami naložbenega zlata čistine 999,9/1000 v skupni vrednosti 97.500 evrov in z drugim plenom. A eden od tatov, tožilstvo je prepričano, da gre za Franka Palmerja, je očitno pozabil ženske pajkice.