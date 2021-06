Odpadno blato v mestnem jedru Šentjurja že od sredine maja

Tudi v primeru Dramelj preiskava še poteka. FOTO: PU Celje

Za Dramljami že drug primer v občini Šentjur

Med doslej odkritimi primeri nelegalnih nahajališč odpadnega blata najbolj odmeva lokacija Pivola. FOTO: Občina Hoče - Slivnica

Na Policijski upravi Celje so potrdili včerajšnje poročanje medijev o novem odkritju nelegalno odloženega odpadnega blata na območju Šentjurja. Tudi v tem primeru gre za blato, ki ima najverjetneje poreklo v eni izmed čistilnih naprav.Kot je danes sporočila predstavnica celjskih policistov, so jih o odkritju obvestili včeraj. Okoli 20 kubičnih metrov blata se nahaja na travnati površini ob ulici Leona Dobrotinška v Šentjurju, nasproti industrijske cone Bohor. Policisti so ugotovili, da so ga nelegalno odvrgli med 10. in 21. majem.Policisti primer obravnavajo kot hujši poseg v ekosistem v naravnem okolju oziroma kot kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu kazenskega zakonika.O podobnem primeru so jih obvestili tudi 7. maja. V tistem primeru je neznani voznik večjo količino odpadnega blata odložil na območju Dramelj, prav tako na območju občine Šentjur. Tudi v tem primeru preiskava še poteka, šlo naj bi za kar 400 do 500 kubičnih metrov blata.Policija morebitne očividce oziroma vse, ki karkoli vedo o teh dejanjih, prosijo, da podatke sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Šentjur, interventno številko 113 ali na anonimno številko policije 080 1200.Da so na območju občine odkrili dve takšni odlagališči, je včeraj povedal tudi župan Marko Diaci , vprašanje pa je, koliko jih še je. Odlagališče, ki so ga našli na občinskem zemljišču v Šentjurju, je po njegovih besedah tako rekoč v jedru mesta. Čeprav ne gre za vodovarstveno območje, je blizu sotočje rek Pešnica, Kozarica in Voglajna. »Če bi bila količina večja, bi imeli hudo težavo,« je včeraj povedal za Pop TV.