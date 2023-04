Oškodovanec v goljufiji s kriptovalutami ob 80.000 evrov

S Policijske uprave (PU) Maribor poročajo o novi goljufiji s kriptovalutami. Oškodovanec je prejel klic, povezan s prodajo kriptovalut. Omogočil je dostop do upravljanja s svojim računalnikom, nato pa še istega dne opazil, da so nepridipravi izvršili več finančnih transakcij in ga s tem oškodovali za približno 80.000 evrov.

Policisti znova opozarjajo vse, naj bodo previdni in preudarni pri deljenju osebnih podatkov in pri tem, komu dopustijo dostop do svojih osebnih računalnikov.