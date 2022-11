Ostal je brez nog, priklenjen na voziček

V nadaljevanju preberite:

Primorcu se je po operaciji anevrizme trebušne aorte v ljubljanskem kliničnem centru februarja 2019 življenje povsem obrnilo na glavo. Pri takratnih 62 letih so mu morali amputirati obe nogi, zato je zdaj na invalidskem vozičku, nesamostojen pri vseh življenjskih opravilih ter odvisen od pomoči žene in otrok. Prepričan je, da je to zaradi nestrokovnega in malomarnega zdravljenja in diagnostike osebja kliničnega oddelka za žilne bolezni ljubljanskega kliničnega centra (KC). S tožbo zahteva skoraj 350 tisočakov odškodnine in mesečno rento.