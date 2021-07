Osumljencu, ki je načrtoval množični poboj v javnih ustanovah, pogojna kazen

Kot motiv za načrtovanje navedel maščevanje

Tožilstvo je za moškega, ki je načrtoval strelski pohod v več javnih ustanovah, kar je konec aprila šokiralo Slovenijo, predlagalo osem mesecev pogojne kazni in obiskovanje psihiatrične pomoči enkrat na teden, poroča portal 24 ur . Sodišče je predlogu v celoti sledilo. Kot smo poročali , je dvajsetletni osumljenec, ki so mu namen preprečili v sodelovanju s preiskovalnimi organi ZDA, ob načrtovanju poboja orožje kupil preko temnega spleta (oziroma darkneta).​Naročil je polavtomatsko pištolo Glock in avtomatsko strelno orožje Remington ter strelivo, vse to pa je bilo skrito v mikrovalovni pečici. Američani so poštno pošiljko na poti v Slovenijo prestregli in orožje zasegli. ​Naslovljena je bila na ime naročnika, zanjo je že plačal okoli 5000 evrov.Policija je aprila potrdila, da je bil njegov namen množični poboj zoper znane osebe iz njegovega širšega okolja v javni ustanovi, obstajali pa so tudi indici, da bi bile možne žrtve med naključnimi osebami ter v še dveh drugih javnih ustanovah. Kot motiv za načrtovanje je navedel maščevanje.V srednji šoli je bil menda problematičen, zato so ga sošolci izolirali oziroma postavili na stranski tir. Dolgo zatajevano jezo je domnevno nameraval manifestirati s krvavim strelskim pohodom na eni od srednjih šol na relaciji med Kranjem in Jesenicami.»Obžalujem, da je prišlo do tega, in se vsem globoko opravičujem,« so besede, s katerimi je po poročanju 24 ur osumljenec iz Krope, ki mu je policija očitala snovanje maščevalnega strelskega pohoda, tožilstvo pa nato le nedovoljen promet z orožjem, na sodišču priznal krivdo.