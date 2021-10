Osumljenec poskusa umora v Postojni v priporu

Policisti so danes 24-letnega osumljenca ponedeljkovega poskusa umora na Tržaški cesti v Postojni privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policisti so bili o dogodku obveščeni malo pred 7. uro, ko je več občanov poklicalo na koprski operativno-komunikacijski center in jih obvestilo, da na Tržaški cesti leži ženska, ki kliče na pomoč.

Postojnski policisti in koprski kriminalisti so ob prihodu ugotovili, da je poškodovana 22-letna ženska iz Postojne, o kateri je zdravnik ugotovil, da je bila večkrat zabodena z ostrim predmetom. Žensko so z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, od koder so jih obvestili, da je zaradi poškodb ogroženo njeno življenje.

Z zbiranjem obvestil so pridobili podatke o osumljencu, 24-letniku z območja Postojne, sicer državljanu Slovenije in Severne Makedonije, in njegovem vozilu. Še isti dan so ga prijeli v njegovem bivališču ter ga zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja poskusa umora pridržali.

V preiskavi so ugotovili, da sta se žrtev in osumljenec sprla, zaradi česar slednji uporabil oster predmet, z njim sunkovito zamahnil proti ženski ter jo večkrat zabodel. Ženska je obležala na kraju dogodka, osumljeni pa je pobegnil z avtomobilom.

Kot je v torek povedal vodja koprskih kriminalistov Primož Ogrinc, so opravili hišne preiskave na naslovu bivanja osumljenega in v osebnem avtomobilu, ki ga je uporabil po storitvi dejanja.