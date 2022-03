Osumljeni umora o ugrabitvi ni hotel pričati

V nadaljevanjeu preberite:

Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje Klemnu Kadivcu, Bojanu Stanojeviću in Draganu Čikojeviću, ki jim državno tožilstvo očita, da so v različnih vlogah sodelovali pri poskusu ugrabitve Ljubljančana Žarka Tešanovića in ugrabitvi 35-letnega Danijela Božića decembra 2019 v Ankaranu. Senat je poslušal čustveno pričanje Božićeve matere.