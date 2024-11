Ovadba zaradi strelskega obračuna v klubu

V novogoriškem klubu Marco Polo je bila 21. septembra zabava z balkansko glasbo. A v zgodnjih jutranjih urah je med dvema gostoma zavrela kri, končalo pa se je celo s streljanjem. Kot je včeraj sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik, so v tem primeru spisali kazensko ovadbo zaradi povzročitve hude telesne poškodbe. Ovadili so državljana Srbije, ki je bil v tujini že večkrat v policijskih postopkih zaradi različnih kaznivih dejanj, storjenih v tujini.

Preiskovalci so si ogledali posnetke nadzornih kamer in opravili številne druge aktivnosti, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka.

»Kriminalisti so končali zahtevno preiskavo okoliščin dogodka na javni prireditvi v enem od večjih gostinskih lokalov na območju Nove Gorice, ki se je zgodil 22. septembra 2024 okoli 4.33, ko je osumljenec s kratkocevnim orožjem v levo nogo ustrelil 26-letnega moškega, državljana Hrvaške, in ga huje poškodoval. Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga zatem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici,« je pojasnil okoliščine obračuna.

Na kraj je takoj prihitelo več policijskih patrulj in kriminalisti, kraj so zavarovali in začeli poizvedovati za storilcem ter obvestili preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. »Ogled kraja kaznivega dejanja je opravila ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica v sodelovanju s Policijsko postajo Nova Gorica,« je dodal. Preiskovalci so si med drugim ogledali posnetke nadzornih kamer in opravili številne druge aktivnosti, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka. »Prav tako so bili najdeni in zaseženi predmeti, ki so dokaz za navedeno kaznivo dejanje,« smo izvedeli.

»V sklopu kriminalistične preiskave so bili ugotovljeni utemeljeni razlogi za sum, da je navedeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje izvedel 40-letni osumljenec, državljan Srbije, prav tako je bila na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici pri osumljencu opravljena osebna in hišna preiskava. Predkazenski postopek je vseskozi usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,« je še pojasnil Božnik. V teh dneh pa so proti Srbu torej podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma hude telesne poškodbe.