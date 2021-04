Padec na Kalški gori usoden za aplinista

Ob 10.19 se je na Kalški gori na območju občine Preddvor zgodila tragična nesreča, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Življenje je izgubil alpinist. Smrtno se je ponesrečil pri padcu.



Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so vojaški helikopter, kranjski gorski reševalci, združena ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku in policisti gorske enote smrt alpinista obravnavali v severni steni Kalške gore. Alpinist je pod vrhom gore v alpinistični opremi zdrsnil in zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel pri padcih in ob daljšem drsenju po trdi snežni podlagi, umrl.



Vzpenjal se je še z dvema alpinistoma, ki nista bila poškodovana. Vojaški helikopter je trojico alpinistov z gore prepeljal v dolino. Okoliščine kažejo, da gre v dogodku za nesrečo, je zapisal Bojan Kos s PU Kranj.



Policija znova opozarja, da so razmere v gorah zelo zahtevne. Sneg je povečini trd in zbit, podlaga je ponekod ledena, spet drugje je lahko napihan sneg. Že včeraj je v podobnih snežnih razmerah na severni strani Storžiča umrla turna smučarka.



Policija poziva k veliki previdnosti in odgovornim odločitvam, ker v določenih primerih tudi vsa alpinistična oprema ni dovolj za varno vrnitev domov.

