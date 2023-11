Pešca po trkih z avtoma huje poškodovana

Tako z ljubljanske kot z mariborske policijske uprave so poročali o dveh hudih prometnih nesrečah, v katerih sta bila udeležena pešca. Za življenje pešca, ki je na cesto stopil v Logatcu, se še borijo.

Kot so sporočili s PU Maribor, so tamkajšnji prometniki dopoldne odhiteli na kraj nesreče na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica, kjer je voznik avta zaradi nepravilnega premika z vozilom povzročil prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen pešec, ta je utrpel hude poškodbe. Povzročitelja bodo ovadili.

Okoli 17.30 pa je na vozišče Tržaške ceste v Logatcu nenadoma stopil pešec v temnih oblačilih, vanj je trčila voznica, ki je pripeljala iz smeri Dola proti Taboru. Pri tem se je pešec huje poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje je še ogroženo. S PU Ljubljana so poročali o še dveh torkovih nesrečah, v katerih sta bila udeležena pešca.

Okoli 10. ure je na Celovški cesti v Ljubljani voznica enemu odvzela prednost na prehodu za pešce. Okoli 7. ure pa je na Vrhniki še ena voznica odvzela prednost pešcu na prehodu za pešce. V obeh primerih sta se pešca lažje poškodovala, policisti pa vodijo prekrškovna postopka.

Na srečo pa se je dobro razpletla avantura moškega, ki je v noči na sredo na avtocesti pri priključku Brežice proti Ljubljani hodil po vozišču in ustavljal promet. O nevarnem početju so vozniki obvestili policiste in ti so se takoj odzvali, neodgovorneža izsledili in pospremili z vozišča. »Ugotovili so, da gre za 39-letnika iz Novega mesta. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog,« so pojasnili na PU Novo mesto.