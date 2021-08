Pijan v konfliktu nekontrolirano izbruhne

V nadaljevanju preberite:

Halilovića so z reševalnim vozilom takrat odpeljali v ljubljanski UKC, a je, kot nam je zaupal, že drugi dan na lastno odgovornost bolnišnico zapustil. Smajlović ga je zabodel v trebuh, kjer mu je povzročil približno šest centimetrov globoko rano, in v roko. »Z nožem me je porezal po roki tako, da je rezilo na drugi strani pogledalo ven. Dobil sem devet šivov,« se je aprila razburjal Halilović, saj je med zaslišanjem pred preiskovalnim sodnikom ugotovil, da so policisti ovadili storilca »le« za povzročitev lahke telesne poškodbe. Halilović priznava, da je tudi sam trenutno na pogojni obsodbi »zaradi spora z bivšo partnerko«, pa tudi Smajlovića je že pred tremi leti prijavil na policijo, ker naj bi ga že takrat ranil z ostrim predmetom.



»Zgrožen sem nad tem, da je Safer Smajlović zaradi napada name v hišnem zaporu in da so mu sodili samo za povzročitev lahke telesne poškodbe, čeprav je bil to realno poskus umora,« se je 49-letni Trboveljčan odzval na sodbo okrajnega sodišča v Trbovljah. Trdi, da se je napad zgodil le, ker mu je dejal, naj zapusti njegovo hišo.