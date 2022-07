Pištolo je potegnil in streljal v samoobrambi

V nadaljevanju preberite:

Vrhovnim sodnikom se je porodil dvom o pravilnosti ocene sodišča prve in druge stopnje, da bi za odvrnitev napada zadostoval že strel v tla ali zrak oziroma da bi Nezoviću le pokazal pištolo. »Napad Nezovića je bil, kot sta ugotovili sodišči prve in druge stopnje, neprekinjen, trajal je ves čas, že v avtomobilu, in se je nato nadaljeval zunaj vozila, bil stvaren in obramba obsojenega Žunića je bila nedvomno potrebna. Če ima napadeni možnost uporabiti različna sredstva za obrambo pred napadom, naj bi uporabil tisto sredstvo, ki povzroči manjšo škodo napadalcu. S tem, ko je Nezović že močno poškodovanega Žunića še vedno napadal z nožem v roki, se mu približal na razdaljo enega ali dveh metrov (strelna razdalja), se seveda tudi zastavi vprašanje o pravilnosti zaključkov v pravnomočni sodbi o nesorazmernosti obrambe oziroma o ravnotežju obrambe z ravnanjem Nezovića,« so med drugim poudarili vrhovni sodniki.