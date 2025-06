Pivčeva priznala krivdo, plačala bo 10.000 evrov kazni

V nadaljevanju preberite:

Pivčeva je namreč s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde. Kot je znano, je bila vpletena v afero, povezano s strateškim razvojnim inovacijskim partnerstvom Turizem (Sript). Poleg nje sta goljufije na škodo EU ter zlorabe položaja in protipravne pridobitve premoženjske koristi obtoženi še Turistično-gostinska zbornica Slovenije (TGZS) in njena nekdanja direktorica Klavdija Perger. Pivčeva, ki je prvič postala ministrica 13. septembra 2018, je bila obsojena za pomoč Pergerjevi pri storitvi kaznivih dejanj goljufije na škodo EU, preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti ter zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.