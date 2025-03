Po 13 letih našli domnevno posmrtne ostanke mladega Slovaka

Policijsko upravo v Novi Gorici so v nedeljo, 9. marca. ob 17.42 obvestili, da je občan med potjo iz smeri Robiča na hrib Matajur, mejno goro med Slovenijo in Italijo, ki se dviga nad Kobariško kotlino, naletel na delne ostanke človeškega trupla. Kot še javljajo, so si zaradi težko dostopnega gorskega terena in zelo slabih vremenskih razmer policisti gorske policijske enote PU Nova Gorica kraj najdbe ogledali včeraj v dopoldanskem času. Glede na okoliščine najdbe delnih ostankov človeškega trupla policija v tem trenutku ne izključuje možnosti, da gre za najdbo posmrtnih ostankov 26-letnega državljana Slovaške, ki je na tem območju pogrešan že dobro desetletje oz. od 8. septembra 2012, ko je sestopal z Matajurja proti Kobaridu.

O vseh dosedanjih ugotovitvah so obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Preiskovalni sodnik je že odredil sodno obdukcijo posmrtnih ostankov na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, prav tako bodo v nadaljevanju, pravijo, izvedli vse potrebne ukrepe za »nedvomno ugotovitev in potrditev identitete pokojnega«.

V preteklosti so poročali, da je policija skupaj z gasilci, gorskimi reševalci GRS Tolmin, posamezniki ... izvedla številne aktivnosti, da bi pogrešanega Slovaka našli, vendar ga niso našli.

Na spletni strani www.policija.si je objavljen seznam pogrešanih oseb, ki jih iščejo s pomočjo širše javnosti.

Iskanje pogrešanih oseb je zelo zahtevno in je pogosto lahko uspešno le v sodelovanju s prizadetimi osebami in širšo javnostjo, poudarjajo na policiji in pozivajo vse, ki opazijo pogrešano oziroma iskano osebo ali če kar koli vedo o njenem izginotju ali bivališču, obvestijo policijo ali najbližjo policijsko postajo.

»Pogosto se za nadvse koristne informacije izkažejo tiste, ki nam jih posredujejo drugi občani, tudi če ne gre neposredno za svojce ali prijatelje pogrešanega. Večkrat so nam lokacijo kakšnega pogrešanega sporočili prav ljudje, na primer mimoidoči, ki so ga po informaciji, da ga iščemo, naključno opazili na ulici, v bližini svojega doma ali kje drugje. To dokazuje, da je iskanje pogrešanih v številnih primerih uspešno le v sodelovanju s prizadetimi osebami in širšo javnostjo,« še navaja policija in dodaja, da pogrešane iščejo toliko časa, dokler je treba.

V Sloveniji namreč ni časovne omejitve, kako dolgo je oseba lahko pogrešana, zato ta ostane pogrešana, dokler ni najdena živa ali mrtva. Tako dolgo se v evidencah ohranjajo tudi podatki o njej.