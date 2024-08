Po brodolomu jahte pri Palermu se nadaljuje iskanje pogrešanih

Italijanski potapljači so danes začeli novo iskalno akcijo šestih ljudi, ki jih pogrešajo, potem ko se je v ponedeljek ob obali Porticella v bližini Palerma potopila 56 metrov dolga jahta. Na krovu ladje je bilo 22 ljudi, 15 jih je rešila obalna straža, med iskanjem pa so našli truplo enega od potnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Luksuzna jahta, imenovana Bayesian, ki je plula pod britansko zastavo, je potonila med 4. in 5. uro, ko je območje v neurju zajela vodna tromba. Potapljačem se je uspelo prebiti do jahte, ki je na globini okoli 50 metrov, a pogrešanih še niso našli, saj pohištvo ovira dostop do kabin, poroča britanski BBC.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Na krovu plovila je bilo 22 ljudi, od tega 12 potnikov in deset članov posadke. Obalna straža jih je rešila 15, med njimi tudi otroka, tega so z mamo odpeljali v otroško bolnišnico v Palermu. V bolnišnice so skupno odpeljali osem potnikov. Med iskanjem pa so v ponedeljek našli truplo enega od potnikov, po poročanju lokalnih medijev kuharja na jahti.

Med pogrešanimi so tudi 59-letni britanski tehnološki mogotec Mike Lynch, ustanovitelj mednarodnega računalniškega podjetja Autonomy, njegova 18-letna hči Hannah, predsednik banke Morgan Stanley International Jonathan Bloomer in odvetnik britanske odvetniške pisarne Clifford Chance Chris Morvillo.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Po poročanju italijanskih medijev je bila večina potnikov na ladji Britancev, bili so Lynchevi gosti in praznovali njegovo nedavno sodno zmago v ZDA.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Lynch je namreč leta 2011 podjetje Autonomy prodal ameriškemu podjetju Hewlett-Packard za enajst milijard dolarjev. Zaradi domnevne goljufije v tem poslu je zoper njega več let potekal sodni proces, nato pa je bil junija oproščen več obtožb.