Po zapletu izpuščen iz pripora

Spis bo tako romal k novi sodnici. »Do predodelitve spisa v tej zadevi je prišlo, ker ministrstvo za pravosodje kljub večkratnim opozorilom vrhovnega sodišča in predsednikov okrožnih sodišč vse do danes ni predlagalo spremembe določil četrtega in petega odstavka 71. člena zakona o sodiščih, ki omejujejo možnost prerazporeditve sodnika z okrajnega na okrožno sodišče v isti organizacijski enoti na največ tri leta,« je ob tem po poročanju Večera okrcala pravosodno ministrstvo in poudarila, da je na to problematiko, ki bi jo bilo mogoče odpraviti tudi s sistemom enovitega sodnika, večkrat zaman opozarjala. Slodnjaku bo zdaj sodila okrožna sodnica Nika Brumen, vprašanje pa je, kdaj se bo sojenje začelo. Sodnica se mora namreč najprej seznaniti z obsežnim in zahtevnim primerom.