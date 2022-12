Za čas umora naj bi si naročnik priskrbel alibi

V nadaljevanju preberite:

Čeprav še vedno ni jasno, kdo je umoril Andreja Kirbiša iz Kidričevega, ki je bil likvidiran z dvema streloma v prsi in enim v glavo, so tožilci prepričani, da imajo naročnika njegovega umora. Na ptujsko okrožno sodišče so 21. novembra vložili obtožbo, v kateri ptujskemu podjetniku Kristijanu Slodnjaku očitajo, da je za zdaj še neznanemu storilcu naklepno pomagal pri umoru.