Po skoraj sedmih letih od tragedije zadeva na sodišču

Zaposleni v celjski družbi Vodovod – Kanalizacija (Vo-Ka) Matjaž Kapitler je na predobravnavnem naroku zanikal krivdo. Tožilstvo Kapitlerju in še dvema zaposlenima Vo-Ka Darku Esihu in Marjanu Ograjšku očita opustitev nadzorstva v javnem prometu, zaradi česar je julija 2015 na cesti med Vojnikom in Šmartnim v Rožni dolini v Mestni občini Celje življenje izgubila sedemletna kolesarka. Obtoženim grozi do osem let zapora.

Tragedija se je zgodila v začetku šolskih počitnic, deklica je pravkar zaključila prvi razred. Ko je kolesarila z očetom in sestro, je po takratnih ugotovitvah policije zapeljala v večjo neoznačeno udarno jamo na neurejeni bankini, izgubila ravnotežje in padla. Po padcu je celo vstala, a se takoj zatem zgrudila. Reševalci so bili približno po desetih minutah na kraju dogodka, vendar deklici ni bilo pomoči in je umrla v Splošni bolnišnici Celje. V preiskavi so ugotovili, da je umrla zaradi poškodb trebuha, potem ko se je nasadila na krmilo kolesa.

Opozorilno tablo, ki označuje nevarnost na cesti, so namestili šele po tragediji. S celjske policijske uprave so takoj po nesreči sporočili, da bodo okoliščine nesreče podrobno preiskali in se osredotočili tudi na morebitno odgovornost vzdrževalca ceste, to je celjsko podjetje Vo-Ka. Zdaj so obtoženi trije zaposleni.

Matjaž Kapitler je zanikal krivdo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Še dva predobravnavna naroka maja

Kapitler na včerajšnjem predobravnavnem naroku ni priznal nobenega dejstva po obtožnici. Njegova zagovornica odvetnica Branka Zobec Hrastar je predlagala, da bi na obravnavi zaslišali oba policista, ki sta opravljala ogled nesreče, pa tudi izvedenca cestnoprometne stroke. Ta je že v preiskavi pripravil mnenje in izvid ter mnenje dopolnil, je povedala Zobec Hrastarjeva: »Iz izvida in mnenja med drugim izhaja, da ni mogoče z gotovostjo trditi, da je neustrezna bankina edini vzrok za nastanek nesreče.« Zobec Hrastarjeva je še dodala, da je Vo-Ka že v preiskavi vložila tudi mnenje, iz katerega izhaja, da je bankina v zakonu o cestah opredeljena kot del cestišča, ki ni namenjen prometu vozil: »Do nesreče je namreč prišlo, ker je deklica zapeljala na bankino. Vozišče ni bilo v ničemer poškodovano in je bilo takšno, ko so določali in določajo veljavni predpisi.«

Zobec Hrastarjeva je predlagala še dodatno zaslišanje izvedenca sodne medicine oziroma da bi dopolnil mnenje. Predlagala je še neposredno zaslišanje direktorja Vo-Ka Marka Cvikla. Okrožna državna tožilka Ksenja Cizl predlogom obrambe ni nasprotovala. Preden se bo postopek nadaljeval, bodo 18. maja opravili še predobravnavna naroka še za obtožena Darka Esiha in Marjana Ograjška.