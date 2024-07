Po uporu za zapahi umrl slovenski pripornik

V nadaljevanju preberite:

Kaznjenci so se uprli slabim bivanjskim razmeram, ki jih je vročinski val še poslabšal, nehigieni, ki vlada med zaporniki in zapornicami, pomanjkanju pravosodnih policistov, ki jih je v Trstu 120, potrebovali pa bi jih še najmanj 60. Zapor ima kapaciteto do okoli 150 oseb, v času upora jih bilo zaprtih okoli 258. Po poročanju italijanskih medijev naj bi jih približno toliko tudi sodelovalo v izgredih v stavbi, v kateri so sicer zaprte ženski in moški.