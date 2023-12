Po zlomu je zaradi napačnega zdravljenja izgubil nogo

V nadaljevanju preberite:

Andražu Žaboti se je življenje obrnilo na glavo po nesreči 12. septembra 2016, ko se je z mopedom zaletel v kovinski stebriček, padel in si pri tem zlomil levo golen. V celjsko bolnišnico so ga sprejeli zaradi dokaj običajnega zloma, a po dobrih 20 dneh se je z bolnišnice vrnil brez leve noge. Zaradi domnevno napačnega zdravljenja zdaj zahteva 300 tisoč evrov odškodnine.

Pred dnevi bi morala sodnica Carmen Kus na pravdnem oddelku celjskega sodišča opraviti narok v zvezi s tem primerom. Tožnik odškodnino zahteva od celjske bolnišnice oziroma Zavarovalnice Sava. Da je šlo za napačno zdravljenje, pritrjuje tudi sodnomedicinski izvedenec, kardiovaskularni kirurg Gorazd Košir. A je sodnica narok preložila na 14. marec prihodnje leto, saj je pooblaščenec toženih strank zahteval, da sodišče kot priče zasliši tri zdravnike, in sicer Gregorja Vrbovška in Draga Brileja, ki sta Žaboto obravnavala na travmatološkem oddelku celjske bolnišnice, dodatno pa še Ernesta Novaka z oddelka za plastično kirurgijo, kjer so pri pacientu opravili tri operacije.