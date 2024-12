Policija išče povzročitelja prometne nesreče pri izvozu Kranj - zahod

Kranjski prometni policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila včeraj, 6. decembra, nekaj pred 17. uro, na izvozu avtoceste Kranj – zahod v smeri proti Jesenicam. Po prvih ugotovitvah je do nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, ko je voznik osebnega avtomobila na zaviralnem pasu s sprednjim delom svojega vozila trčil v zadnji del avtomobila, ki je pravilno vozil pred njim.

Voznik povzročitelj se je sprva na kraju nesreče ustavil in z udeleženci izmenjal nekaj besed, nato pa dejal, da bo zaradi varnosti zapeljal z avtoceste in počakal v bližini. Kljub tej obljubi je voznik s kraja odpeljal neznano kam, so sporočili iz PU Kranj.

Poziv povzročitelju in pričam

Kranjski prometni policisti pozivajo povzročitelja, naj se za razjasnitev okoliščin in vzroka prometne nesreče obrne na Policijsko postajo prometne policije Kranj na telefonsko številko 04/233 64 00 ali na interventno številko 113.

Policija hkrati naproša vse morebitne priče nesreče, ki bi lahko posredovale koristne informacije, da se oglasijo na eni od omenjenih številk in pomagajo pri razjasnitvi dogodka.