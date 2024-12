Policija izpustila vseh pet pridržanih v zvezi s pretepom na Krvavcu

V zvezi z množičnim pretepom prejšnji konec tedna na Krvavcu je policija za vseh pet slovenskih državljanov, ki jih je v četrtek pridržala, po opravljenih preiskovalnih dejanjih pridržanje odpravila, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj. Medtem kriminalistična preiskava dogajanja še vedno intenzivno poteka.

»Kriminalistična preiskava še vedno intenzivno poteka, zato vam več podatkov ne moremo posredovati. O vseh ugotovitvah obveščamo pristojno državno tožilstvo,« so danes še sporočili iz PU Kranj.

Kranjski policisti so prejšnjo soboto, 14. decembra, ob 1.26 prejeli naznanilo o pretepu, ki se je zgodil v gostinsko-nastanitvenem objektu na območju Krvavca. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je najprej prišlo do prepira in nato do pretepa med dvema skupinama oseb, ki sta se udeležili vsaka svoje zasebne zabave. Po zbranih podatkih je bilo poškodovanih šest oseb.

V okviru preiskave je policija nato v četrtek odredila pridržanje za čas izvedbe preiskovalnih dejanj petim državljanom Slovenije, osumljenim izvršitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Po poročanju medijev naj bi v noči s prejšnjega petka na soboto skupina Slovencev napadla in brutalno pretepla skupino hrvaških gostov.