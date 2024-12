V zvezi z množičnim pretepom pridržali pet oseb

Policisti in kriminalisti so v četrtek v zvezi z množičnim pretepom v soboto na Krvavcu, v katerem naj bi skupina Slovencev napadla in brutalno pretepla skupino hrvaških gostov, pridržali pet slovenskih državljanov. Osumljeni so izvršitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Ker kriminalistična preiskava še vedno intenzivno poteka, več podatkov ne morejo posredovati. O vseh ugotovitvah obveščajo pristojno državno tožilstvo, so dodali.

Spomnimo: kranjski policisti so v soboto ob 1.26 prejeli naznanilo o pretepu, ki se je zgodil v gostinsko nastanitvenem objektu na območju Krvavca. Po besedah načelnika policijske postaje Kranj Matjaža Završnika, je bila na kraj takoj napotena najbližja policijska patrulja, ki je kljub oddaljenosti na kraj prispela v dobre pol ure. Na kraju so ugotovili, da se je pretep že končal in da je večina udeleženih kraj že zapustila.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je najprej prišlo do prepira in nato do pretepa med dvema skupinama oseb, ki sta se udeležili vsaka svoje zasebne zabave. Po zbranih podatkih je bilo poškodovanih šest oseb, pomoč jim je nudilo zdravstveno osebje in jih odpeljalo v ustrezne ustanove.