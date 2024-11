Policija na občini Radenci, župan Leljak ni med osumljenci

Policija je v zadnjih dneh na območju občine Radenci in širše zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti opravila hišne preiskave pri dveh pravnih in treh fizičnih osebah. Župan Radencev Roman Leljak je za STA potrdil, da je preiskava potekala tudi na Občini Radenci in dodal, da ni med osumljenimi.

Po pojasnilih policije obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je odgovorna oseba ene od pravnih oseb storila kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, s tem ko je domnevno nekomu drugemu pridobila premoženjsko korist. Kaznivo dejanje je menda zagrešila pri prodaji nepremičnine, s čimer je drugi osebi pridobila protipravno premoženjsko korist, gospodarski družbi pa posledično povzročila premoženjsko škodo, so zapisali za STA.

Župan Leljak je za STA potrdil, da je policija obiskala Občino Radenci ter dodal, da so so na občini sodelovali s preiskovalci. Pri tem je izrecno poudaril, da ne občina ne on sam nista osumljena v preiskavi: »Nisem osumljenec, sem pa oseba, ki lahko poda koristne informacije v zvezi s tem.« Kot je dodal, so policiji izročili vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na gradnjo čistilne naprave in telovadnice pri Osnovni šoli Kapela.

Na policiji so za STA dodali še, da je bila preiskava izvedena na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo.