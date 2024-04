Policija skuša ugotoviti, zakaj je 40-letnik kot tarče napada izbral ženske

Po sobotnem napadu v enem od nakupovalnih središč v avstralski metropoli Sydney, v katerem je bilo ubitih šest in ranjenih več deset ljudi, je avstralska policija, kot poroča AFP, sporočila, da preiskuje, zakaj je 40-letni moški z duševno boleznijo kot tarče napada izbral ženske.

Videoposnetki, deljeni po omrežjih, prikazujejo neobritega napadalca, kako je na sobotno popoldne hodil po velikem in natrpanem nakupovalnem komplesu Westfield v Bondi Junctionu z velikim nožem. Jasno je razbrati, da je zasledoval ženske; pet od šestih žrtev je bilo žensk, tudi med ranjenimi so večinoma ženske. Policijska komisarka Novega Južnega Walesa Karen Webb je dejala, da je vzorec jasen, da je to njihov predmet preiskave, a da policija ne more vedeti, kaj je razmišljal napadalec.

Pomembno je, da detektivi zdaj zaslišujejo ljudi, ki 40-letnika poznajo. Kot navaja AFP, je imel storilec na svojem facebook profilu zapisano, da prihaja iz Toowoombe blizu Brisbana in da je obiskoval lokalno srednjo šolo in univerzo. Njegovi starši pravijo, da je imel težave z duševnim zdravjem že iz najstniških let.

Zastave po vsej državi so spuščene. FOTO: David Gray/AFP

Zadnja od šestih žrtev je bila identificirana kot Yixuan Cheng, mlada Kitajka, ki je bila študentka na Univerzi v Sydneyju. Druge ubite ženske so bile oblikovalka, prostovoljka reševalka, hčerka podjetnika in novopečena mati, katere ranjeni devetmesečni dojenček je v bolnišnici. Mama, 38-letnica je svojo krvavečo punčko v obupu predala neznancem, preden so jo odpeljali v bolnišnico, kjer je umrla zaradi poškodb. Dojenčica je v bolnišnici, a naj bi se njeno stanje izboljševalo.

Še vedno v bolnišnici ostaja osem ranjenih, nekateri od teh so v kritičnem stanju, v zadnjih 24 urah pa so iz bolnišnice odpustili štiri ljudi. Napad je trajal nekje pol ure, končal pa se je, ko je policijska inšpektorica napadalca izsledila in ustrelila.

Starši napadalca so dejali, da so dejanja njihovega sina res grozljiva in da poskušajo razumeti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Razumeta, da je policistka, ki je ubila njunega sina, opravljala svoje delo, da bi zaščitila druge. Po podatkih policije naj bi napadalec odpotoval v Sydney pred približno mesecem dni in v mestu najel majhno skladišče, z družino pa je bil le občasno v stiku prek sms sporočil, so povedali njegovi starši.

Premier Anthony Albanese je dejal, da je govoril z družinami nekaterih žrtev in da žalujejo za vsako žrtev. Obljubil je obsežno policijsko preiskavo.