Policijske vrste šokirala nesrečna smrt mladega policista

»Slovenska policija je ovita v črnino in je v šoku. Izgubili smo mladega policista, na začetku svoje kariere. V življenju sem videl že marsikaj. Mislil sem, da sem pripravljen na vse, a tak dogodek te preprosto ne more pustiti ravnodušnega. To je šok za vodstvo, šok za policijo, šok za policiste,« Boštjan Lindav, v. d. generalnega direktorja Slovenske policije, včeraj ni skrival, da ga je dogodek, v katerem je umrl 25-letni sodelavec policije, zelo prizadel.