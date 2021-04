Policist je rešil ponesrečenca

Na srečo se je dobro končala nedeljska iskalna akcija pogrešanega 60-letnega občana. Našel ga je policist s policijske postaje Velenje, ki mu je rešil življenje, pri tem pa so mu pomagali kolega, reševalci in gasilci.



Policist je pri pregledovanju gozdne poti na vzpetini proti cerkvi sv. Jakoba zaznal zdrs s poti v previsno steno in v prepadu opazil negibnega moškega. »Policist, ki se na srečo v prostem času ukvarja s športnim plezanjem, se je po steni spustil do moškega,« so pojasnili na PU Celje. Pogrešani je bil v zelo slabem stanju in je zaradi večje rane na zapestju izgubil veliko krvi.



Policist je s pomočjo palice in uniforme naredil kompresijsko obvezo in preprečil nadaljnjo izgubo krvi, moškemu je preverjal srčni utrip, ki je bil zelo šibek, in ga s pogovorom ohranjal pri zavesti do prihoda reševalcev, ki jih je do poškodovanega usmeril drugi policist. Reševalca in policista sta poškodovanega po težko dostopnem terenu nesla do gasilcev. Vsi skupaj so ga odnesli do reševalnega vozila.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji