Policist v civilu naj bi udaril 12-letnika in mu grozil s smrtjo

Za 12-letnega fanta iz Vodic in dva njegova prijatelja bo večkratno zvonjenje pred vrati domačina morda dobra življenjska šola. »Šli smo zvonit na vrata in nato šli stran. Enemu smo pozvonili in šli, potem nas je z avtom lovil po naselju in nam zablokiral pot. Prišel je ven in zaklel, kaj mi zvoniš. Klofnil me je po levem licu, vpil name, potem me je še enkrat udaril. Šel sem stran, pa je pripeljal za mano in mi rekel: Še enkrat mi pozvoni, pa te bom ubil,« je fant pred dnevi razlagal za komercialno televizijo.

Za dečka, ki tako kot njegovi starši priznava, da ni prav, da je tako nagajal, se je dogajanje končalo z otečenim licem. To naj bi mu povzročil moški, po poklicu policist. Oče 12-letnika se je takoj po dogodku z njim soočil, vendar je ta zanikal, da bi dečka udaril. Zatrdil je, kot je poročala Pop TV, da ga je le »frcnil«. Oče se s tem ni strinjal, češ da ima sin zatečeno ličnico, a je domnevni napadalec dejal, da je to od nečesa drugega.