Policisti in kriminalisti so bili uspešni pri preiskavi ropa

Novogoriške policiste so včeraj dopoldne obvestili o oboroženem ropu enega od bencinskih servisov v Šempetru pri Gorici. Takoj po prijavi so na kraj oboroženega ropa napotili več policijskih patrulj, novogoriški policisti in kriminalisti pa so na kraju opravili nujna preiskovalna dejanja, da bi ugotovili vse okoliščine kaznivega dejanja in izvedli druge aktivnosti za izsleditev obeh osumljencev.

Po sedanjih ugotovitvah sta se dva storilca do bencinskega servisa pripeljala z motornim kolesom oz. skuterjem, italijanskih registrskih številk in okoli 11.19 vstopila v prodajalno bencinskega servisa. Storilca - v času ropa sta na glavi imela motoristične čelade - sta nato pristopila do blagajniškega pulta in pri tem odrinila uslužbenca prodajalne tern mu zagrozila s pištolo; drugi storilec je v tem času v roki držal nož. Eden od storilcev je nato iz blagajniškega predala odvzel gotovino, nato pa sta se storilca z omenjenim motornim kolesom odpeljala s kraja proti središču mesta oziroma v smeri Italije. Pri tem nihče ni bil poškodovan.

O varnostnem dogodku so, kot poroča Dean Božnik s Policijske uprave Nova Gorica, takoj obvestili tudi pristojne italijanske varnostne organe, prav tako so o ropu obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Storilca kljub temu nista prišla daleč, saj so ju italijanski varnostni organi na območju Republike Italije blizu državne meje s Slovenijo, tudi zaradi dobrega sodelovanja med policijama obeh držav, kmalu izsledili in o tem obvestili slovensko policijo.

Ugotovljeno je bilo, da sta kaznivega dejanja utemeljeno osumljena dva državljana Italije, stara 23 in 54 let z območja Furlanije-Julijske krajine. Policisti PP Nova Gorica ju bodo ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa. Glede na dosedanje izsledke preiskave Policija ne izključuje možnosti, da sta oba osumljenca povezana z nedavnim oboroženim ropom v nastanitvenem objektu v središču Šempetra pri Gorici.

Poročali so, da sta dva zamaskirana moška v torek, 25. oktobra zvečer, od uslužbenke recepcije zahtevala gotovino in svojo zahtevo podkrepila s pištolo. Storilca sta odtujila nekaj sto evrov gotovine, kasneje pa se je za njima izgubila vsakršna sled. Policija ta primer oboroženega ropa še preiskuje, zato vse občane, ki bi glede torkovega ropa v nastanitvenem objektu v Šempetru pri Gorici Policiji lahko nudili koristne dodatne informacije, pozivajo, da o tem obvestijo policiste Policijske postaje Nova Gorica ali najbližjo policijsko enoto oziroma znano interventno številko policije 113; pokličejo lahko tudi anonimno na številko 080 1200.