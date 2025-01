Navijači v gledalce metali bakle, nato pa še napadli policiste

Policijska uprava Koper je konec novembra javnost obveščala o košarkarski tekmi druge slovenske lige med KK Portorož in KK Plama pur, na kateri so morali policisti zaradi kršitev vzpostavljati javni red in mir. Do danes jim je uspelo analizirati večino dogajanja, ki so jih predstavili v sporočilu za javnost, ob tem pa opozarjajo na dosledno upoštevanje pravil vedenja na športnih tekmovanjih.

Kot so takratno dogajanje povzeli pri PU Koper, je PP Piran s skupino policistov v okviru košarkarske tekme druge slovenske lige med KK Portorož in KK Plama pur 23. novembra zvečer izvajala naloge nadzora javne prireditve in v nadaljevanju tudi vzdrževala ter vzpostavljala javni red in mir v dvorani in pred športno dvorano Lucija. Potem ko je ob 19.36 vodja rediteljev obvestil policijo, da se je v dvorani zgodil incident med navijači, so policisti ugotovili, da so domači navijači v igralce in gostujoče navijače začeli metati bakle.

Tekmo so zato prekinili, navijači pa so začeli zapuščati dvorano. Pred dvorano so navijači napadli policiste in poškodovali dve policijski vozili. Na podlagi prvih zbranih obvestil so policisti začeli obravnavo več kaznivih dejanj, in sicer kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, povzročitev splošne nevarnosti ter kaznivo dejanje napada na uradno osebo. Takoj so začeli zbirati obvestila in dokaze, da bi identificirali nasilne navijače ter osebe, ki so utemeljeno osumljene storitve opisanih kaznivih dejanj.

Policisti so enemu kršitelju že izrekli ukrep prepoved udeležbe na športnih prireditvah. FOTO: Vincent Carchietta/USA Today Sports via Reuters Con

Zaznali več elementov kaznivih dejanj

Po analizi dogajanja zaznali elemente kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi (po 299. členu KZ-1) in kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti (po 300. členu KZ-1). Glede sumov navedenih kaznivih dejanj sektor kriminalistične policije vodi predkazenski postopek, ki še ni zaključen; obravnavajo tudi dve kaznivi dejanji proti za zdaj neznanim osumljencem, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari ter eno kaznivo dejanje Povzročitve splošne nevarnosti.

Proti 40-letnemu moškemu iz Lucije, ki je na javno prireditev prinesel pirotehnični izdelek, so začeli o prekršku (zaradi storitve prekrška po 2. odstavku 40. člena ZJZ), zoper dva kršitelja (25-letnika iz Lucije in 37-letnika iz Pirana) bo izrečena globa v hitrem postopku zaradi kršitve zakona o zasebnem varovanju.

Poleg tega so policisti so enemu kršitelju že izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah, in sicer 25-letnega Lucijčana, ki dve leti ne sme obiskovati košarkarskih tekem KK Portorož, košarkarskih tekem državne reprezentance, nogometnih tekem NK Piran in državne reprezentance.

»V nadaljevanju bodo policisti in kriminalisti PU Koper pregledali vse dostopne fotografije in posnetke, da bi ugotovili morebitne dodatne kršitve in kaznivih dejanj. Poskušali bodo prepoznati tudi navijače, ki so ekstremno kršili javni red in mir,« so še zapisali pri PU Koper.