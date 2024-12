Policisti posredovali zaradi metanja petard

Božični prazniki žal niso minili brez pokanja petard in drugih pirotehničnih sredstev. S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so jih včeraj okrog 12.30 obvestili o poškodovanju keramike na balkonu enega izmed stanovanj na območju Planine v Kranju.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do poškodovanja keramike prišlo zaradi vržene petarde na balkon. Petardo je vrgel otrok. Policisti so otroke izsledili in se pogovorili z njihovimi starši. Po vseh zbranih obvestilih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Radovljiške policiste pa so v petek nekaj pred 18.30 obvestili o metanju petard na Alpski cesti v Lescah. Na kraju so izsledili starejšega mladoletnika in mu zasegli petardo kategorije P1. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v nadaljnji postopek pristojnemu okrajnemu sodišču.

Gorenjski policisti ob tem pozivajo, naj bo uporabe pirotehničnih izdelkov čim manj, če pa že, naj bodo uporabljena varno in pravilno.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči ...), moti živali, povzroča požare, onesnažuje okolje in poškodovanja javne in zasebne infrastrukture. Starši naj otrokom ne dovolijo uporabe pirotehnike, še dodajajo policisti. Posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena.

Pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, je dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa od 26. decembra do vključno 1. januarja. Vsi pirotehnični izdelki, ki so naprodaj v Sloveniji, morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, da je zagotovljena sledljivost.

Pirotehnične izdelke kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za javni potniški promet, na površinah, kjer potekajo javne prireditve ...