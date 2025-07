Policisti so ujeli peterico krivolovcev

S Policijske uprave Novo mesto so včeraj poročali o primeru nezakonitega lova oziroma krivolova. Šentjernejski policisti so v noči na ponedeljek na območju Stranj pri Škocjanu namreč ustavili voznika osebnega avtomobila fiat stilo in izkazalo se je, da je peterica v njem uplenila divjad.

»Med postopkom so policisti ugotovili, da je v vozilu pet oseb z območij Škocjana in Črnomlja, med njimi mladoletnik, v prtljažniku pa so prevažali poginulo srno in zajca,« je sporočila Alenka Drenik Rangus, tiskovna predstavnica. Kot je še dodala, so policisti nadaljevali iskanje orožja, o katerem so sumili, da so ga storilci pred ustavitvijo odvrgli. »Pregledali so širše območje in policist PP Novo mesto je v jarku z vodo našel odvrženo puško z dvema nabojema,« je pojasnila.

Živalska kadavra in orožje so zasegli, vozilo pa zapečatili. »Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja nezakonitega lova. Zoper osumljence bodo po končani preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Po opravljeni kategorizaciji bodo ukrepali tudi zaradi posedovanja nezakonitega orožja,« je še dodala. Za kaznivo dejanje nezakonitega lova je po našem kazenskem zakoniku zagrožena denarna kazen ali zapor do šest mesecev.