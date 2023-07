Pomočnica direktorice CSD urejala denarno pomoč sorodnikom

Center za socialno delo (CSD) Maribor je odpustil pomočnico direktorice, ki se ni izločila iz primerov svojih sorodnikov, ki so prejemali denar iz naslova enkratnih socialnih pomoči.

CSD je sam vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo in mariborsko policijsko upravo.

Morala bi se izločiti iz primera, če je stranka njen sorodnik. Komisija je ugotovila nepravilnosti od decembra 2022 dalje. Pomočnica naj bi javna sredstva oškodovala za najmanj 10.000 evrov.

Direktorica Centra za socialno delo (CSD) Maribor Marjana Bravc nima najboljših izkušenj z vsemi svojimi sodelavci; ko je leta 2015 nastopila funkcijo, se je kmalu zatem soočila z zlorabo socialnih sredstev: »Odkrila sem nepravilnosti pri izplačevanju denarne pomoči umrlim brezdomcem, za katere je denar dvigoval takratni vodja zavetišča.«

Takrat so nemudoma ukrepali: zaposlenega so umaknili z delovnega mesta ter sprožili ustrezne postopke pri organih pregona, ki so ugotovili ustreznost ugotovitev nepravilnosti, opisuje direktorica okoliščine izpred osmih let. Ko smo danes govorili z njo, je bila »jezna in žalostna«, saj se je zgodba ponovila.

»Za takšne uslužbence ni mesta med nami«

V začetku junija so jo sodelavci namreč seznanili, da so odkrili nepravilnosti: »Kot direktorica sem bila v začetku junija seznanjena, češ da je določeni sorodnik pomočnice direktorice CSD Maribor prejemal denar iz naslova enkratnih socialnih pomoči,« je dejala in dodala: »Takšna dejanja na CSD ostro obsojamo in za takšne uslužbence ni mesta med nami.«

Po naših informacijah se je zloraba zgodila v CSD Maribor Center, pomočnica pa bi se morala izločiti, saj zakon o upravnem postopku predpisuje, da predstojnik oziroma pooblaščena oseba ne sme odločati v primerih, ko je »stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njo v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena«.

Bravčeva je takoj ukrepala: pomočnici je odvzela vsa pooblastila ter dostope do informacijskega sistema: kot pomočnica je imela zelo široka pooblastila. Prvi epilog je sledil kmalu: »Pomočnica direktorice ni več zaposlena na CSD Maribor.«

Javna sredstva oškodovala za najmanj 10.000 evrov

Nato je bila imenovana notranja komisija, ki je pregledala izplačila socialnih transferjev v funkcionalni obliki; zatem pa še ena notranja komisija, ki je pregledala vse zadeve s področja pravic iz javnih sredstev, ki jih je pomočnica direktorice izvajala: »Pri tem je ugotovila nepravilnosti od decembra 2022 dalje,« izsledke povzame direktorica. Pomočnica je javna sredstva oškodovala menda za najmanj 10.000 evrov, pa je dodala za STA.

Po teh ugotovitvah je CSD sam vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo in mariborsko policijsko upravo. »Gre za sume storitve kaznivih dejanj ponarejanja listin, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi,« je pojasnila, česa jo sumijo.

»Na Policijski upravi Maribor smo prejeli prijavo, ki se nanaša na izplačila javnih denarnih sredstev na območju Maribora,« pa je prijavo organom pregona potrdila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica. Po njenih besedah poteka predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja, za kar je predpisana kazen zapora od treh mesecev do petih let, toda: »Če storilec sebi ali komu drugemu pridobi veliko protipravno premoženjsko korist, je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.« Dodatnih informacij zaradi interesa preiskave policija še ne more posredovati.

Dodatni varovalni ukrepi

Po naših informacijah bodo morali pregledati transferje odpuščene pomočnice direktorice njenim sorodnikom – nekateri izmed njih naj bi bili dejansko upravičeni, toda tako ali tako so problematični tisti drugi, pri katerih gre za sume kaznivih dejanj. Prav zaradi teh pregledov naj še ne bi bil znan znesek denarja, ki je odkapljal neupravičenim prejemnikom.

»Vsa neupravičena izplačila javnih sredstev bodo morali prejemniki vrniti,« pa vnaprej opozarja Bravčeva, ki je po razkritju afere nemudoma sprejela dodatne varovalne ukrepe. Glede na prakso so lahko dopolnili register tveganj – pri določenih primerih se bo odločanje odslej urejalo komisijsko, pa še »na izdanih odločbah morata biti vedno navedeni in podpisani dve osebi, strokovni delavec in pomočnik direktorja ali direktor, ki ne sme biti nikoli ena in ista oseba.«