Posiljevalcu na Hrvaškem dosodili nižjo zaporno kazen, ker je branitelj

Višje sodišče na Hrvaškem je potrdilo obsodbo Željka Prigorca za posilstvo, a mu je kazen znižalo z dveh let na leto in pol zapora. Kot razlog je navedlo njegovo sodelovanje v domovinski vojni. Čeprav hrvaški kazenski zakonik tega ne prepoznava kot olajševalne okoliščine, višja sodišča braniteljem praviloma znižujejo zaporne kazni.

»Obtoženi v pritožbi upravičeno trdi, da mu je prvostopenjsko sodišče izreklo prestrogo kazen za storjeno kaznivo dejanje, ker je eno okoliščino neupravičeno štelo kot oteževalno – kritičnost kaznivega dejanja, druge pa sploh ni štelo za olajševalno, čeprav bi jo moralo – je odlikovani udeleženec domovinske vojne,« je po poročanju hrvaškega časnika Jutarnji list v obrazložitvi razsodbe zapisal sodnik Željko Horvatović.

»Znižali so mu kazen, ker je odlikovani branitelj? S tem so pravzaprav obsodili mene, moje otroke, tuje hčerke, ki bodo v prihodnosti ostale nezaščitene ali ne bodo prijavljale takšnih dejanj in še sramotile mojega očeta, ki je bil prav tako branitelj,« pa je razsodbo komentirala S. K., ki jo je posilil Prigorac, sicer nekdanji načelnik vladajoče HDZ v Lasinji.

Razsodba v primeru Prigorca ni izjema, ampak pogosto pravilo v hrvaški sodni praksi, ki razburja hrvaško javnost.

Po informacijah pravosodnega ministrstva je sodelovanje v domovinski vojni najpogostejša olajševalna okoliščina, ki jo sodniki koristijo v vseh oblikah spolnega nasilja, piše Večerji list.

Posiljevalcu osemletne deklice je višje sodišče iz istega razloga lani znižalo zaporno kazen županijskega sodišča v Dubrovniku s 14 na 11 let zapora. Sodišče je kot olajševalno okoliščino upoštevalo sodelovanje v domovinski vojni tudi v primeru zagrebškega gostinca, ki je leta 2017 posilil svojo zaposleno. Podobno je bilo v primeru posilstva na Reki pred dvema letoma in pol.