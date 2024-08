Poškodovanih sedem policistov, na tekmi je bilo občutno premalo varnostnikov

Včerajšnjo tekmo med NK Olimpija in HNK Rijeka na stadionu Stožice v Ljubljani so zaznamovali nepričakovani izgredi, v katerih je bilo poškodovanih sedem policistov, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, kjer bodo danes ob 11:30 pojasnili dogajanje na dogodku. Že zdaj pa so ugotovili, da organizator ni v zadostni meri poskrbel za varnost.

Kot so sporočili s policije, so organizirane navijaške skupine že pred tekmo v bližini stadiona želele obračunati med sabo, pri čemer so uporabljali različne predmete in pirotehniko. Policisti posebne enote policije so s posredovanjem preprečili fizični obračun in pri tem uporabili tudi različna prisilna sredstva.

Pri tem je bila ena oseba zaradi kršitve javnega reda in miru in neupoštevanja ukazov policistov pridržana. Zoper državljana Hrvaške je bil uveden prekrškovni postopek, podana bo tudi kazenska ovadba zaradi poškodovanja notranjosti intervencijskega službenega vozila, s katerim so ga odpeljali v pridržanje.

FOTO:Jože Suhadolnik/Delo

Nato so se, kot je znano, med tekmo na tribunah gostujočih navijačev zgodile množične kršitve javnega reda in miru. Navijači so uporabili močnejša pirotehnika, na igrišče so metali bakle, lomili stole, jih metali proti policistom in jih zažigali.

Organizator se je zaradi zagotovitve varnosti odločil, da izprazni tribuno gostujočih navijačev. Po zvočnikih so jih pozvali, da stadion zapustijo, kar so tudi storili. Policisti posebne enote policije so zagotovili praznjenje tribun in spremstvo gostujočih navijačev do njihovih vozil in nato iz Ljubljane. Med varovanjem je bilo poškodovanih sedem policistov.

Navijači s policijskim spremstvom FOTO: PU Ljubljana

Pri varovanju nogometne tekme so tudi ugotovili, da organizator ni izvedel vseh ukrepov, ki so mu bili določeni v dovoljenju za izvedbo prireditve. »Prav tako je pristojni inšpektorat ugotovil, da je manjkala kar ena tretjina v dovoljenju določenega števila varnostnikov. Policisti z zbiranjem obvestil v zvezi kršitev zakona o javnih zbiranjih še nadaljujejo in bodo po vseh ugotovitvah zoper organizatorja izvedli ustrezen ukrep, so še zapisali na policiji.

Po ocenah naj bi na tekmi s prižiganjem bakel povzročili za okoli 50.000 evrov škode. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo