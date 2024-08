Trojni napad Slovencev na Evropo: Olimpija že vodi

Zadnji četrtek v avgustu prinaša tri tekme slovenskih klubov v tekmovanjih Evropske nogometne zveze. Državni prvaki Celjani, Olimpija in Maribor se potegujejo za nastop v istem tekmovanju – za sezono 2024/25 v konferenčni ligi.

Najbolj napeto je v Stožicah, kjer je nogometašem Olimpije uspel sanjski štart. Za vodstvo proti Rijeki (njihovim navijačem je namenjen sektor za gostujočimi vrati, toda številni so kupili vstopnice za druge sektorje, gotovo bo zanimivo) je že v četrti minuti poskrbel Avstrijec Raul Florucz.

A to še ni vse: v 13. minuti so se ljubljanski navijači spet veselili gola, potem ko je na 2:0 povišal Brazilec Thalisson.

Začetni enajsterici: Olimpija: Vidovšek, Sualehe, Muhamedbegović, Ratnik, Jorge Silva, Agba, Thalisson, Doffo, Florucz, Kojić, Pedro Lucas. Rijeka: Zlomislić, Smolčić, Galešić, Radeljić, Devetak, Hodža, Petrovič, Fruk, Pašalić, Ivanović, Janković.

Lepe denarne nagrade Uefe

Izhodišče vseh treh pred drevišnjimi povratnimi tekmami je znano, izidi prvih tekem so namreč jasni: Pjunik (Arm) – Celje 1:0, Djurgarden (Šve) – Maribor 1:0, Rijeka (Hrv) – Olimpija 1:1. Prav Ljubljančani se bodo prvi podali v boj z Rečani (19.00), pozneje (20.15) bosta še tekmi v Celju in pod mariborsko Kalvarijo.

Tudi v Ljudskem vrtu čaka goste vselej peklensko vzdušje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Slovencem se splača potruditi. Vsi trije so z uvrstitvijo v zadnje kolo kvalifikacij že zaslužili približno po milijon evrov (prvaki Celjani še dodatnih 260.000 €, če se jim drevi ni bi uspelo prebiti naprej), nagrada za preboj v konferenčno ligo znaša dodatnih 3,17 milijona evrov, skupaj torej približno štiri milijone evrov. Nato bi bili na mizi še nagrade za remije (po 133.000 €) in zmage v skupini (po 400.000 €) in tako naprej.

Zadnje kolo kvalifikacij za konferenčno ligo:

19.00: Olimpija – Rijeka (prva tekma 1:1)

20.15: Maribor – Djurgarden (0:1)

20.15: Celje – Pjunik (0:1)