Potrjena 30-letna zaporna kazen

»Obtoženec je bil spoznan za krivega, da je ubil tri ožje sorodnike po očetovi strani, to je babico Martino, dedka Cirila in strica Zvonka, na način, da jih je z nožem zabodel in vsem trem večkrat prerezal vrat. Babica je bila nepokretna, dedek je imel težave pri hoji in si je pomagal z dvema palicama, stric pa je bil zaradi psihičnih težav že več let invalidsko upokojen. Obtoženec je strica najprej zabodel v dnevni sobi, kjer je ubil tudi babico, življenje pa mu je potem odvzel v kuhinji, kamor se je stric zatekel in kjer je življenje odvzel tudi dedku,« sodniki na kratko povzamejo družinsko tragedijo, ki se je 13. junija 2020 zgodila na domu starih staršev v Škocjanu.