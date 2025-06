Pri Smledniku gori gozd, na terenu od 50 do 60 gasilcev

Na območju Smlednika in Trbojami je zagorelo obširnejše območje gozda. Ker gre za intervencijo večjega obsega, so člani Prostovoljnega gasilskega društva Smlednik ljudi pozvali, da naj ne hodijo v gozd.

Kot je okoli 15. ure povedal Miha Volk iz omenjenega gasilskega društva, gasilci na eni strani požar obvladujejo, na drugi strani pa se zaradi vetra še širi.

Po besedah predsednika Gasilske zveze Medvode Miha Šušteršiča se z ognjem bori od 50 do 60 gasilcev, v intervencijo sta se vključena tudi air tractorja in helikopter. Vzrok požara še ni znan. Za zdaj kaže, da bi lahko požar lokalizirali še danes.

Na terenu so po Šušteršičevih besedah vse razpoložljive ekipe Gasilske zveze Medvode, na pomoč so priskočili tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Trboje. Kot je za STA pojasnil Šušteršič, je zagorelo v gozdu na meji med kranjsko in medvoško občino v bližini vasi Hraše. Ocenil je, da gre za obširen požar, je pa na območju, kjer ni sprehajalnih poti.