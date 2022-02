Pred spustom se je moč vetra bistveno spremenila

V nadaljevanju preberite:

Pred natančno mesecem dni se je na Ljubljanskem barju zgodila balonarska nesreča, v kateri pa k sreči ni bilo smrtnih žrtev. Toni Stojčevski, glavni preiskovalec letalskih nesreč in incidentov, je že takoj po nesreči začel preiskavo in tudi že spisal uvodno poročilo. V nesreči so se poškodovale štiri osebe.