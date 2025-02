Novi center pri Dončiću, Jimmy Butler znova dosegel svoje

Na novinarski konferenci ob predstavitvi Luke Dončića je športni direktor Rob Pelinka napovedal, da bo Los Angeles zelo aktiven v zadnjih dneh prestopnega roka v lovu na centra. Želja se jim je izpolnila, iz Charlotta prihaja 23-letni center Mark Williams.

Zanj so Jezerniki v Charlotte poslali 23-letnega novinca Daltona Knechta, ki je pokazal nekaj dobrih predstav, Camerona Reddisha, izbor v prvem krogu nabora leta 2031 in pravico do menjave izborov leta 2030. Za Williamsa so odšteli več izborov na naboru kot za Dončića ...

Na papirju je Williams dobra izbira za Lakers: gre za odličnega skakalca, ki je dober pri blokiranju metov, se znajde pri podajah nad koš in je učinkovit v napadu. V tej sezoni na tekmo dosega dobrih 15 točk in skoraj 10 skokov, zbral je osem dvojnih dvojčkov. Največji problem Williamsa na začetku njegove kariere v NBA je zdravje, v prvih dveh sezonah je odigral le 43 oziroma 19 tekem za Charlotte, letos mu gre podobno kot Dončiću, odigral je 23 tekem.

Glede na pomanjkanje centrov na trgu je Williams ena boljših možnosti, če bo ostal zdrav. Ob tem bo tudi prihodnje leto prejemal le 6,3 milijona dolarjev letno, kar bo Jezernikom odprlo možnosti, da še okrepijo kader.

Butler zapustil Miami, a ne gre v Phoenix

Saga z Jimmyjem Butlerjem je v Miamiju vendarle prišla do zaključka, Vročica ga je poslala v Golden State v zameno za izbor v prvem krogu nabora in Andrewa Wigginsa. 35-letni Butler je ob tem pristal na podaljšanje pogodbe, v dveh sezonah bo prejel 112 milijonov dolarjev.

»Joe (Lacob) je jezen, zagotovo ne bo zadovoljen s tem, da smo polovično uspešni. On želi zmagovati vsak dan,« je o lastniku Golden Stata povedal Draymond Green in njegove napovedi so se hitro uresničile. Zdaj ima Lacob v svojem moštvu novo (veteransko) veliko trojko s Stephom Curryjem, Greenom in Butlerjem. Kam lahko to Golden State pripelje, je vprašanje, vsaj na papirju pa bi morali biti precej bolj konkurenčni kot doslej.

Jimmy Butler odhaja k Golden State Warriors. FOTO: Sam Navarro/Reuters

Butler je deloma dosegel svoje, ni pa mu uspelo izsiliti menjave v Phoenix, kot si je želel. Golden State bo v zadnjih urah prestopnega roka skušal Kevona Looneyja in Garyja Paytona zamenjati za boljše orožje pod košem, merijo predvsem na Nikolo Vučevića.

Novega delodajalca je po 10 mesecih ugibanj končno našel tudi Brandon Ingram. Iz New Orleansa odhaja k Torontu, v nasprotno smer pa potujeta Kelly Olynyk, Bruce Brown ter izbora v prvem in drugem krogu nabora. Ingram je letos zaradi poškodb odigral le 18 tekem, zaradi zvina gležnja je odsoten že dva mesecea.