Pri delu v vinogradu umrl 30-letni traktorist

Pri delu v vinogradu se je na območju med Branikom in Steskami na Goriškem s traktorjem prevrnil 30-letni traktorist. Zapeljal je na rob terase in se prevrnil približno štiri metre globoko, je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) NovaZaradi poškodb je 30-letni traktorist umrl na kraju tragične nesreče. Policija okoliščine delovne nesreče še preiskuje.Poleg policije so na kraju nesreče posredovali tudi gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica.Za pokojnega je bila odrejena sanitarna obdukcija. O delovni nesreči pa sta bila obveščena pristojni preiskovalni sodnik in državno tožilstvo v Novi Gorici.