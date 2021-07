Pri Dramljah umrl 51-letni Slovenec

Ob 9. uri in dvajset minut se je na avtocesti Celje–Maribor pred izvozom Dramlje zgodila hujša prometna nesreča, v kateri so udeležena tri tovorna vozila. Po prvih podatkih je ena oseba na kraju nesreče umrla.



Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja njenih posledic je avtocesta med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru zaprta. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje–Vojnik–Slovenske Konjice ali Celje–Proseniško–Dramlje.



Več o prometni nesreči javlja Policijska uprava Celje oziroma Marjan Strašek, vodja tamkajšnjega oddelka za operativo: »Okoli 09.20 ure, se je na avtocesti A1, izven naselja Ljubečna zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi 51-letni, 40-letni in 25-letni vozniki tovornega vozila. Prvi, slovenski voznik tovornega vozila, ki je vozil po avtocesti iz smeri Celja proti Dramljam po desnem prometnem pasu, je silovito trčil v tovorno vozilo s priklopnikom, ki je stalo v koloni. Zaradi posledic silovitega trčenja je 51-letnik na kraju nesreče umrl. Po trčenju je tovorno vozilo s priklopnikom, v katerega je trčil 51-letni voznik, trčilo še v tovorno vozilo pred seboj, ki je prav tako stalo v koloni. Druga dva udeležena voznika, državljana Bosne in Hercegovine v prometni nesreči nista bila poškodovana.«



Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila avtocesta do 12.00 ure v celoti zaprta, obvoz je potekal po vzporedni regionalni cesti. Promet v smeri Maribora poteka po prehitevalnem pasu.



To je letos že štirinajsta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje, četrta na avtocesti in tretja na istem odseku.

