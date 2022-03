V Potočah se je ustvarila velika količina dima, ki se širi tudi proti naselju

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da v okolici Preddvora še vedno gori v naravi. Večje žarišče je trenutno na območju izletniške točke in pobočja hriba Baba. Ogenj je tako kot včeraj razdeljen na levo in desno stran in se še vedno širi, so opozorili policisti. Na območju gasilske intervencije v Potočah se je ustvarila velika količina dima, ki prekriva in se širi tudi proti naselju. Prebivalci naj ne vdihavajo dima, naj zapirajo okna in naj se ne zadržujejo zunaj, so opozorili policisti.

Gori sicer nad naseljem, zato stanovanjski objekti trenutno niso ogroženi in evakuacija prebivalcev za zdaj ni bila potrebna. Danes se obeta pomoč helikopterjev Slovenske vojske, ki so pri gašenju pomagali že včeraj. Tudi gasilci gasijo v enakem obsegu kot včeraj.

Poškodovani trije gasilci

Med intervencijo so se poškodovali trije gasilci, pomoč so jim nudili gorski gorski reševalci in gasilci. Dva gasilca sta se poškodovala lažje, pri enem pa stopnjo poškodbe spodnje okončine še ugotavljajo. Dostop na območje je zaradi intervencije še naprej prepovedan. Prebivalci naj še naprej zapirajo okna in naj se izogibajo vdihavanju dima, so opozorili policisti.

Kot je včeraj povedal poveljnik Gasilsko-reševalne službe Kranj in vodja intervencije Andraž Šifrer, gre za res velik požar. »Po prvih ocenah, ki nam jih je uspelo narediti s pomočjo dveh helikopterjev, ki pomagata pri gašenju, gre za okoli 500 hektarov naravnega okolja s travnikom in gozdom,« je povedal. Aktiviran je tudi štab preddvorske civilne zaščite, ki je že pripravila prenočišča, če bo potrebna evakuacija.